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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /701195/رئيس-لجنة-النقل-بالنواب-تركيز-خاص-على-المحافظات-الحدودية-ونستمع-للجميع

وجه أهالى محافظة مرسى مطروح الشكر لوفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتواجدهم بأرض مطروح وتحملهم مشقة السفر لساعات طويلة من القاهرة للسلوم لمتابعة أعمال تطوير الطرق ومنفذ السلوم البرى والاستماع إلى أهالى مطروح، مؤكدين أنهم لديهم أمل كبير فى وفد اللجنة، وقال أحد الأهالى موجها حديثه لرئيس الوفد النائب علاء عابد: "طريق مطروح/السلوم فى رقبتكوا أمام الله، والأهالى يتابعون وصول اللجنة ونشاطها على أرض مطروح باهتمام بالغ".

دوت الخليج

رئيس لجنة النقل ب"النواب": تركيز خاص على المحافظات الحدودية.. ونستمع للجميع

من ناحيته علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قائلا: "نتشرف بوجودنا فى حضرة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، وأهل الكرم اهل مطروح"، واستطرد قائلا: "اللجنة على أتم الاستعداد للاستماع إلى الأهالى وهذا هو دور لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونحن نواب شعب ولسنا نواب دائرة".

وتابع عابد قائلا: "اللجنة خلال الأسابيع الماضية زارت محافظات الأقصر والبحر الأحمر وقنا، وهناك تركيز على المحافظات الحدودية"، ووجه حديثه الأهالى مطروح قائلا: "إحنا جايين علشانكوا، ومعكم قلبا وقالبا سواء تشريعيا أو رقابيا أو فيما يتعلق باعتمادات الموازنة العامة وتعزيز مخصصات الاستثمارات الخاصة بمحافظة مطروح للانتهاء من أعمال تطوير الطرق، خاصة فيما يتعلق بمنفذ السلوم البرى باعتباره رابط قوى لعلاقات ممتدة عبر الزمن بين الشعبين المصرى والليبى".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ومن جانبه وجه النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر لاهالى مطروح على الحفاوة وحسن الاستقبال الدال على كرم العرب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود نهضة كبرى للتقدم بهذا الوطن وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، موجها الشكر للقيادة السياسية.