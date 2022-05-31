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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:53 مساءً - محمد السيد - /701157/ضبط-1680عبوة-عصير-مجهول-المصدر-وطن-مواد-تستخدم-لتصنيع-الأعلاف-الحيوانية-بالشرقي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمخابز والتجار التموينين ومصانع الأعلاف للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع و مفتشي القطاع بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (15583) ضد المواطن “م .ز م “صاحب محل بقالة بقرية تلبانة لحيازته وعرضه عصير مانجو مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 1680 عبوة على ذمة التحقيق، وتحريرمحضر رقم (15584) جنح منيا القمح ضد المواطن” م .ا .ع” مسؤول عن إدارة مصنع” ا. د” لتعبئة أعلاف بقرية الحوض الطويل لإستخدامه مستلزمات لإنتاج الأعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن من مادة جلوفيد من مستلزمات إنتاج العلف.

كما تحرير محضر رقم (15585) جنح منيا القمح ضد المواطن”م .م .ع” صاحب محل تموينى بقرية تلبانة لعدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية، ومحضر رقم ( 15586) جنح منيا القمح ضد المواطن” م .ع .ع” صاحب محل بقالة تموينى بقرية تلبانة لعدم الإعلان عن أسعار سلع البقالة.

كما تم أيضا تحرير محضر برقم ( 15587) جنح منيا القمح ضد المواطن” ه .م .ع” تاجر تموين بقرية تلبانة لعدم ممارسة نشاط، ومحضر رقم (15588) جنح منيا القمح ضد المواطن” ر .ح .م” تاجر تموين بكفر عبد الله عزيزة لعدم ممارسة نشاط.

كما تم تحرير محضر رقم (15589) جنح منيا القمح ضد المواطن” س .م .أ” تاجرة تموينية بكفر عبد الله عزيزة عدم ممارسة نشاط، وتم تحرير محضر حيال مخبز بلدى ملك المواطن” س .ع .ع” لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم في الرغيف قرية كوم حلين، وتحرير محضر لمخبز بلدي ملك المواطن”ي .ع .م” لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12جم في الرغيف قرية كفر الغنيمى، كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى ملك المواطن” ن .م .ا” لعدم نظافة المعجن و أدواته بقرية كفر الغنيم.