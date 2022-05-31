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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:53 مساءً - محمد السيد - /701154/النائبة-ولاء-التمامى-تفوز-بعضوية-نقابة-العاملين بالمصرف-المتحد

أسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للعاملين بالمصرف المتحد عن فوز بهاء صليح رئيسا للجنة، وفاز بمقاعد عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالمصرف المتحد كل من، النائبه ولاء التمامي عضو مجلس النواب -وليد عبد الرازق- ايمن الجمل - حازم غرياني - محمد عثمان - محمد يحيي- احمد شندي- محمد فوزي- محمد شهير- محمد نبيل.

دوت الخليج

فوز النائبة ولاء التمامى بعضوية نقابة العاملين بالمصرف المتحد

ووجهت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب التحية والتقدير لجميع الزملاء والزميلات بالمصرف المتحد ، علي دعمهم المستمر لها والوقوف بجانبها فى العملية الانتخابية ،مؤكدة أنها ستبذل أقصي جهد لتقديم خدمات تليق بهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.

مجلس النواب ينظم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المصري ، سينظم بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي سيُعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15-16 يونيو 2022، بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى في إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ويعد من المقرر أن يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27.

ومن المقرر أيضا عقده في مدينة شرم الشيخ أيضاً خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022، وهي المرة الأولى عالمياً التي تنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ مؤتمراً برلمانياً منفصلاً حول قضية تغير المناخ، وهو ما يُعبر بجلاء عن رؤية الدولة المصرية والمُتمثلة في ضرورة تكامل جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية تجاه قضية تغير المناخ.