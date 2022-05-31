بـ108.2 مليون دولار.. الإيفاد: مشروع الدخل الريفى يستهدف 50 ألف أسرة بالصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:32 مساءً - تناول ملتقي تكنولوجيا الزراعة الذي أطلقه صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية" الإيفاد"، مشروع "تعزيز الدخل الريفي من خلال تحسين السوق"، والذي يركز علي 7 محافظات بصعيد مصر بتكلفة 108.2 مليون دولار، بهدف الحد من الفقر الريفي وزيادة دخل 50 ألف أسرة.

ووفق الإيفاد المشروع يركز على سبع محافظات في صعيد مصر وهي: قنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا، وبني سويف بالإضافة إلى البحيرة وكفر الشيخ، ويستهدف المشروع الأسر ذات الحيازات الصغيرة، والعمال ذوي التعليم الأولى، والشباب العاطلين عن العمل ، والنساء والأسر التي تعولها نساء، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية في تقريره عن المشروع أن هدف المشروع هو المساعدة في الحد من الفقر، وتستهدف المرحلة الأولي زيادة دخل 50 ألف أسرة ريفية، وذلك من خلال دمجها في سلاسل القيمة الزراعية.

ووفق الإيفاد " فإن إجمالي تكاليف المشروع 108.2 مليون دولار ، تشمل 70.9 مليون من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، بالإضافة إلي مساهمة حكومية بقيمة 7.5 مليون دولار و مساهمة المستفيدين بمبلغ 17.7 مليون دولار و مساهمات محلية أخرى بقيمة 11.9 دولار .