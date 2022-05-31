مترو الأنفاق: تعديل مواعيد قيام أول وآخر قطار من محطة العتبة للعباسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:31 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخطين الأول والثاني وأنه بالتنسيق مع شركة "آر. ايه. تي. بي" ديف للنقل كايرو والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلى منصور أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء تعديل مواعيد قيام أول قطار صباحا وآخر قطار مساءا فى المنطقة من محطة العتبة حتى محطة العباسية.

ويأتي ذلك نظرا للبدء فى أعمال الإختبارات الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث ( جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات) الأمر الذى يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث فقط بتأخير قيام القطارات لمدة ساعة واحدة فقط على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وقيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الثانية عشر منتصف الليل حتى إفتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة عدلى منصور حتى محطة العباسية فى الاتجاهين بنفس مواعيد التشغيل الحالية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

وختاما ناشد متحدث المترو أحمد عبدالهادي جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب التأخير متمنين لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والتطوير المستمر.