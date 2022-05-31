وحدة حياة كريمة تتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى إدفو

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية إن وحدة "حياة كريمة" المتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى" على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تابعت معدلات التنفيذ بقرى مركز إدفو.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المحافظ اطلع على التقرير الذى أعدته وحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان بشأن نتائج جهودها، ووفق التقرير، تفقدت الوحدة الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قريتى الطوناب والرديسية بحرى التابعين لمركز إدفو والتى تخدم حوالى 78.5 ألف نسمة، إلى جانب تفقد الأعمال الجارية بقرية الطوناب والتى يستفيد منها 13.5 ألف نسمة وتشمل ثلاث قرى توابع.

وتضمنت الجولة تفقد مشروع إحلال وتجديد مدرسة السراج الإبتدائية القديمة بنسبة تنفيذ 100 % ، فيما جارى العمل على استكمال التشطيبات النهائية بمشروع المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 85%، والعمل فى مشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 55 %، كما شملت جولة أعضاء اللجنة أيضاً تفقد العمارات السكنية بالسراج بإجمالى 5 عمارات بنسبة تنفيذ 20 %، فيما يجرى تنفيذ أعمال الكهرباء من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 75 %، وهو الذى يتوازى مع نهو مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنسبة 100 %، بينما جارى العمل فى مشروع محطة رفع الفوزة بنسبة تنفيذ 45 %.

وأشار البيان إلى أن الوحدة تفقدت معدلات تنفيذ المشروعات فى قرية الرديسية بحرى والتى يستفيد منها 65 ألف نسمة ويتبعها 8 قرى توابع، منها أعمال مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفوزة بنسبة 30 %، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب النوبيين بنسبة 25 %، بجانب تنفيذ مشروع المجمع الزراعى بالفوزة بنسبة تنفيذ 65%، فيما تم الانتهاء من مشروع مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 100%.

وعلى صعيد متصل بمشروع تنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى، نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وبمشاركة مديرية الأوقاف 15 جلسة من جلسات الدوار، استهدفت 685 سيدة، و14 رجلا بقرى مراكز إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة.

وأكدت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى - فى تصريح اليوم - إن ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وأشارت إلى أن المجلس بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبإشراف ومتابعة محافظ أسوان يعمل على تنفيذ محورين أساسيين فى إطار المشروع هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، كما أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

وفى سياق منفصل، تابع محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى التى استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وشدد المحافظ - حسب بيان اليوم - على أهمية رصد أى مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يسهم فى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، بأن الحملة نجحت فى ضبط 19 كجم من اللحوم المصنعة المخالفة حيث شملت هذه المضبوطات عرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير محضر جنح أسوان أول، وجارى اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة.