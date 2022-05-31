وزيرة البيئة: وضعنا كافة الحوافز لمزيد من الاستثمارات بمجال المخلفات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة وضعت كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية.





وقالت وزيرة البيئة - فى كلمة لها أمام جلسة (الصناعة الخضراء: الطريق إلى cop27)، على هامش مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والذى انطلق اليوم الثلاثاء بتنظيم من قبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - "إن الهدف الأول والرئيس لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ هو وضع خطة لتقليل الانبعاثات التى تؤدى إلى التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة فى ملف إدارة المخلفات.

وأوضحت أن مصر تعمل ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، فضلا عن جهودها الحثيثة فى هذا الشأن، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتى تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، فضلا عن العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية.

وأضافت أن الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار أن المخالفات والطاقة والنقل والكهرباء وغيرها ضمن عوامل التغيرات المناخية، مشددة، فى هذا الصدد، بضرورة السعى لاستخدام الموارد بكفاءة، واستغلال الطاقة المتجددة بشتى صورها.

ولفتت إلى أن قطاع الصناعة يأتى ضمن الأولويات فى قضايا تغير المناخ مع قطاعات النقل والمخلفات، منوهة بأن انبعاثات مصر أقل من 1% مع الالتزام باتفاق باريس، كما أطلق المجلس الوطنى لتغير المناخ فى مصر استراتيجية التغير المناخى 2050، وهو ما شمل الحوكمة والعلوم والتكنولوجيا مع مرور العالم كله بأزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وفى ختام كلمتها، شددت وزير البيئة على ضرورة التكاتف من كل أطياف المجتمع للحد من آثار التغير المناخي، مشيرة إلى اليوم العالمى للعلوم والتكنولوجيا، ويوم الحد من الانبعاثات الكربونية.