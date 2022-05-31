للعام السادس.. التعليم تنظم التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، التصفيات النهائية لمسابقة "تحدى القراءة العربى" بالتعاون مع دولة الإمارات العربية للعام السادس.





وبحسب بيان صحفى، جاء هذا فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها فى المدارس؛ لاكتشاف قدرات ومواهب وميول الطلاب والعمل على تنميتها وصقلها وبناء الشخصية المتكاملة.

بدورها، قالت إلهام إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن مسابقة "تحدى القراءة العربى" تعد إحدى أكبر المسابقات التى تشارك فيها الوزارة على المستوى العربى، وتهدف إلى غرس حب القراءة فى نفوس الطلاب؛ لإثراء البيئة الثقافية فى المدارس، وتنمية الوعى بأهمية القراءة، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بالإضافة إلى تكوين جيل من المتميزين والمبدعين فى جميع المجالات.

وأوضحت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أن لجنة التحكيم الجمهورى للمسابقة تنعقد على مدار، اليوم وغدا، ويشارك فى المسابقة جميع الطلاب بكافة المدارس فى جمهورية مصر العربية حيث يتم تقسيم الطلاب الى 4 مراحل، المرحلة الأولى من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الابتدائى، والمرحلة الثانية من الصف الرابع الابتدائى وحتى السادس الابتدائى، والمرحلة الثالثة من الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثالث الإعدادى، أما المرحلة الرابعة فهى من الصف الأول الثانوى وحتى الصف الثالث الثانوى.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن المسابقة تمر بخمس مراحل على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، فى المرحلة الأولى يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها فى جواز التحدى الأحمر، وفى المرحلة الثانية يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها فى جواز التحدى الأخضر، وفى المرحلة الثالثة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها فى جواز التحدى الأزرق، وفى المرحلة الرابعة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها فى جواز التحدى الفضى، أما فى المرحلة الخامسة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها فى جواز التحدى الذهبى، وبذلك يكون الطالب قد قام بقراءة وتلخيص 50 كتابا خارج المقرر خلال العام الدراسى.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن عدد الطلاب المسجلين للمسابقة بالعام السادس يبلغ (13401535) طالبا، ويبلغ عدد المدارس (20808) مدرسة، والمشرفين (36600) مشرفا، موضحة أنه توجد مرحلة أخرى من المسابقة خاصة بأفضل مدرسة وأفضل منسق على مستوى الوطن العربى.

وأشارت زينب مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات إلى أن التحكيم على مستوى المديريات التعليمية بدأ فى 20 مارس بالتعاون مع مستشار اللغة العربية بالوزارة ومن خلال موجهى عموم اللغة العربية، وفقا لمصفوفة تقدير العلامات فى تحكيم القراءة الموضوعة من قبل دولة الإمارات العربية، حيث تم اختيار 44 طالبا فائزا من كل مديرية تعليمية وتم تصعيد طالب واحد فقط منهم للتحكيم النهائى وذلك تمهيدا لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.