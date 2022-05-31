الحكومة للمحافظين: التعامل بحسم مع موردى القمح خارج المنظومة الرسمية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتى لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيرى التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أى تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده فى إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا فى هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأى محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانونى سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه مدبولى، المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

وأكد فى هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التى قد تواجه عملية التوريد.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتى يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها فى هذا الإطار بإرسال تقرير دورى له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.

وفى سياق آخر، طرح رئيس مجلس الوزراء، مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهرى مع أعضاء البرلمان بحضور مديرى المديريات؛ للتعامل مع أى مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات.

وأضاف: العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست فى معزل من هذه المشكلات، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، وهو هدف أساسى بالنسبة لى على مدار المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التى تم توريدها كل فى محافظته، والتحديات التى تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها فى عملية التوريد وهى مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة.

وانتقل مدبولى بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضى من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود فى هذا الملف المهم.

وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أى نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن لمتابعة هذا الأمر.

ولفت فى هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المعارض التى تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة هذه المعارض فى المحافظات، وموضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.

من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم فى ملف توريد القمح. ووعدهم بتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد. فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه دائم التوجيه لمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديرى مديريات التموين للتيسير على المواطنين فى علمية توريد القمح.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية فى منطقة الساحل الشمالى، واقعة فى الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.