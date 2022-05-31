الصحة: تقديم الرعاية للحجاج المهمة الأساسية لبعثة الوزارة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، انعقاد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1443- 2022). الدكتور خالد عبدالغفار: تقديم الرعاية الصحية للحجاج المصريين هي المهمة الأساسية لبعثة الوزارة في الأراضي المقدسة





وأكد وزير التعليم العالى، فى مستهل كلمته على تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقا لضوابط وشروط واضحة دون أى استثناءات، داعيا الحضور للمشاركة فى اختيار أسماء الأشخاص من صناديق الاقتراع.

وأشار إلى تقليص أعداد البعثة هذا العام وفقا لضوابط الحكومة المصرية، بما يتناسب مع الضوابط التى وضعتها المملكة العربية السعودية هذا العام، فى ظل إجراءات التصدى لجائحة كورونا.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تضم بعثة هذا العام 90 عضوا، من خلال الاقتراع، بالإضافة للجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط، مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة فى الاختيار.

وأضاف أن القرعة شارك فيها جميع أعضاء المهن الطبية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإدارات الصحية التابعة لها.

وقال عبدالغفار، إن الوزير أكد على المهمة الأساسية للبعثة الطبية والتى تتمثل فى توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر، والمستلزمات الطبية والأدوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، أن البعثة هذا العام تمثل 25% فقط من أعداد البعثات السابقة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الصحة لوضع ضوابط تضمن الشفافية بين جميع المتقدمين.

وأضاف قنديل، أن البعثة تضم 10 أطباء، للتمركز بالعيادات الموزعة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تضم (مسعفين، خدمات، معاونة، أخصائى باطنة، أخصائى حميات، أخصائى صدر، أخصائى جراحة، أخصائى عظام، أخصائى قلب، أخصائى كلى، أخصائى نساء، طبيب وقائى، مدخل بيانات طبيب أسنان، أخصائى نظم معلومات، صيادلة، إدارى طبى، أمين مخزن، مراقب صحى، سائقين، مالى وإدارى، تمريض).

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.