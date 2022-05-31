النشرة المرورية.. خريطة الزحام المرورى وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، مساء اليوم، يكون لها طابع خاص، مع البدء الفعلى للحركة المرورية، حيث تتراوح معدلات السير بين 65 إلى 70%.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على "الراديو9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى منطقة محور قناة السويس للمتجه إلى مناطق باب شرق كما ظهرت كثافات بالكورنيش وخالد بن الوليد.

وطالب باستخدام محور المحمودية لنقل الحركة من شرق وغرب المحافظة، أما باقى محافظات الوجه البحرى والقلبى تشهد الحركة سيولة مرورية كبيرة، وفى القليوبية، شهدت انحسرت الأحجام المرورية بمنطقة قليوب بالطريق الزراعى، وطالب باستخدام محور بنها الحر.

فيما، شهدت محافظة الجيزة بعض الكثافات المتحركة عند شارع مراد وطالب القادم من المهندسين والدقى بسلوك شارعى الجامعة والسودان، ووجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت كثافات مرورية أعلى كوبرى الفنجرى وطالب القادم من شرق القاهرة استخدام شارع لطفى السيد وكوبرى سرايا القبة، وطالب الابتعاد من كوبرى أكتوبر و15 مايو، كما ظهرت بعض الأحجام خصوصًا للمتجه إلى مطار القاهرة، أما بعض الأحجام فى مناطق المعادى.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 185، والعتبة 301، وجراج التحرير 371 ، والأوبرا 456 مكانا خاليًا.