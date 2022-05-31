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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701155/16-يونيو-أصالة-تحيي-حفل-غنائي-في-قطر-تفاصيل

تستعد المطربة السورية أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك في يوم 16 من شهر يونيو المقبل ومن المقرر أن يحقق الحفل نجاحا ساحقا كعادة أصالة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل أصالة في قطر

وروجت المطربة أصالة لحفلها في قطر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ كتبت: “في قطر رح نلتقي .. نعيد ذكرى لقاء قريب فات توحّدت فيه روحنا وصوتنا سوا ونحنا عم نردّد أغنيات إلنا معها أحلى الذكريات .. هاليوم رح يجمعني معكم حنعوّض أيّام فاتت ونكمّل مشوار صحبه حلوه من سنين بديناه.. مشتاقه وبعرف مشتاقين”.

أصالة في جدة

وأعربت المطربة أصالة في وقت سابق بنجاح حفلها في جدة موجه رسالة للجمهور، قالت فيها: “لكل طلعة على المسرح، بتفاجىء بالرجال الصغار والبنات الصغار، اللي موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا، بياخدوني معهم على عالمهم المليان طموح وطاقة وحُب مُندفع وتعبير جنوني”.

وتابعت أصالة شاكرة جمهورها: شكرًا على هالرحلة الجديدة اللي أخدتوني معكم فيها، كون جزء من ذكرياتكم، وجزء من طموحكم ونجاحكم، إنتوا ببالي وقت بختار أغنياتي، وبحاول استشيركم بخيالي وحسّ شو رح تحبو، بدنا نكمّل المشوار سوا، ونحلى ونعلى وكلنا بدنا ننجح، وبدنا نزيّن الدنيا لغيرنا، بالفرح بالموسيقى بصحبتنا، الّلي ماصار أحلى منها.

أخر أعمال المطربة أصالة

هذا وقد طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأتت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام، يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”.