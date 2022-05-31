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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701153/ضياء-داود-يطالب-بإصدار-تعديلات-مرنة-لتنظيم-اشهارالعقود-للوحدات-السكنية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ،من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية .

دوت الخليج

ضياء داود يطالب بإصدار تعديلات مرنة لتنظيم اشهارالعقود للوحدات السكنية

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة مناقشات واسعة حول ضرورة تبسيط الاجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام أشهار إجراءات التصرف .

وتساءل النواب عن حجم النتائج المرجوه من التعديل ،لاسيما فى ظل الاحصاءات الضعيفة عن نسب اشهار العقود.

أكد النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة إلى الحاجة الشديدة إلى إصدار تعديلات مرنة لتنظيم أشهار العقود للوحدات السكنية ،مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن .

وتساءل عن إجراءات العراقيل التى تواجه إجراؤات توثيق البيع ، لاسيما فى ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية

و علق المستشار حسن الشوربجى ممثل المجتمعات العمرانية :إنه منذ،صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى المدن الجدبدة وخلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات .وأشار إلى أن هناك ١٧ مقر بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقدبم كافة خدمات الشهر العقاري .

و قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ٩٧% من المطوريين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة .قائلا:انا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا ،لاسيما أن قيمة التسجيل لاتتعدى ألفين جنيه .

و اكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان إلى وجود عدد من الإشكاليات التى يواجهها المطورين العقاربن لأشهار العقود ،ومن بينها شهادة المخالفات .وقال:ازاى أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما .

و قال أيمن عواد الامين العام المساعد للشئون القانونية بالشهر العقارى قائلا :نستهدف تقليل مدة التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو ١٥ يوما فقط وذلك لتسهيل الإجراءات ،ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينه يتم تسجيل فى رقم العقد فقط .

و اضاف :نستهدف تسجيل وأشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجدبدة ،بحيث