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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701144/نبيل-الحلفاوي-لـ-الزملكاوية-التحفيل-دلوقتي-ملهوش-طعم-خليه-للدوري-عشان-يبقى-منطقي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي لجمهور نادي الزمالك رسالة قاسية للمرة الثانية، وذلك بعدما خسر فريقه المفضل الأهلي أمام الوداد المغربي في مساء أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة نبيل الحلفاوي لجمهور الزمالك بعد خسارته في دوري أبطال أفريقيا

كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حبايبنا الزمالكاوية.. التحفيل المرة دي مالوش طعم والله. ماينفعش تحفل عشان خدنا بطولتين أفريقيا ورا بعض ومخدناش التالتة، الجايات اكتر. نخلي التحفيل للدوري عشان يبقى منطقي”.

رسالة نبيل الحلفاوي للزمالك

هذا وأعرب نبيل الحلفاوي عن استيائه من منافسي نادي القرنـ فكتب: “غير مطلوب من الجميع تشجيع الأهلي وخاصة ممن يشجع ناد منافس. ولكن لا أرخص ولا أكتر إثارة للاشمئزاز من مصري يستغل ظروف هذا النهائي للتنفيس عن سواده وحقده ضد الأهلي والخطيب”.

نبيل الحلفاوي يهنأ الوداد

هذا وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الوداد خصيم النادي الأهلي في مباراة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الأهلي وتقدمه بنتيجة 2-0 ليتوج للمرة الثالثة بلقب بطل أفريقيا، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر: “مبروك للوداد. استحق الفوز. بعد تسديدة متقنة استطاع تضييق المساحات معتمدا على المرتدات وبالفعل في الشوط الثاني من مرتدة ناجحة عزز فوزه بهدف ثان. عتابي أنه لم يكن محتاجا للحيل اياها في نهاية المباراة. شريف لم يلمس الكرة. يتابع فقط في انتظار خطأ يقدمها له على طبق من ذهب”.

أخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، في رمضان الماضي بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.