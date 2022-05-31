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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701139/ضبط-المتهمين-بقتل-شاب-تدخل-لفض-مشاجرة-بالغربية

تمكن ضباط مباحث زفتى، من ضبط المتهمين بقتل شاب فى العقد الخامس من العمر أثناء تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه بالسلاح الأبيض فى شارع العباسية.

دوت الخليج

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من قسم شرطة زفتي بوصول شخص يدعي "عاطف.ف.م" لمستشفي زفتي العام جثة هامدة نتيجة اصابته بطعنة نافذة فى البطن من سلاح أبيض، عندما تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه وأودت بحياته في الحال.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى زفتي العام والتى أكدت الوفاة، وبتقنين الاجراءات وعقب ورود التحريات اللازمة التى أثبتت الواقعة، تم ضبط المتهمين، وايداعهم فى قسم زفتى وتحرر المحضر اللازم بالحادث وتوالت النيابة التحقيقات.

ضبط سائق توك توك بتهمة إضرام النيران في كشك بقالة

كما تمكنت مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط سائق توك توك بتهمة إضرام النيران في كشك بقالة بشارع الجبانة البحرى الشهير بـ " أبو عوف"، بمدينة كفرالزيات، وذلك انتقاما من صاحبه لقيامه برش المياه في الشارع حال عبور المتهم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في كشك بقالة بشارع الجبانة البحرى الشهير بـ " أبو عوف"، وانتقلت الحماية المدينة و سيارة الإطفاء لمكان البلاغ وتم إخماد النيران.

وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفرالزيات، قيام سائق توك توك بسكب كمية من البنزين على الكشك وإضرام النيران فيه، انتقاما من صاحبه بسبب رش المياه في الشارع حال مرور المتهم، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام.