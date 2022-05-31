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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701137/مجلس-النواب-ينظم-أعمال-المؤتمر-العالمي-الثامن-للبرلمانيين-الشباب-بشرم-الشيخ--بالتعاون-مع-الاتحاد-البرلماني-الدولي

دوت الخليج

من المقرر أن يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المُناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، والمُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضاً خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022، وهي المرة الأولى عالمياً التي تُنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ مؤتمراً برلمانياً منفصلاً حول قضية تغير المُناخ، وهو ما يُعبر بجلاء عن رؤية الدولة المصرية والمُتمثلة في ضرورة تكامل جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية تجاه قضية تغير المُناخ.

مجلس النواب يُنظم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

من المُقرر أن يُشارك في المؤتمر وفود برلمانية من البرلمانيين الشباب من حوالي 90 دولة في العالم، حيث تأتي استضافة مجلس النواب المصري لأعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في إطار رؤية الدولة المصرية التي ترتكز على تمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم تجاه أبرز القضايا العالمية، كقضية تغير المُناخ، وهو ما يتجلى في استضافة البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم على أرض مصر خاصة في ظل رئاسة النائبة/ سحر البزارعضو مجلس النواب المصري لمنتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي كأول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب الدولي، وذلك في محاولة جادة من الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية ومن جميع الفئات تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ، بوصفها التحدي الأبرز عالمياً.