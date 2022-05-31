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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701136/محمد-فهيم-وتمارا-يحييان-ذكرى-ميلاد-يونس-شلبي-على-طريقتهم-الخاصة-فيديو

حرص الفنان محمد فيهم بالتعاون مع المطربة تمارا على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل يونس شلبي على طريقتهم الخاصة، من خلال نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، لعيد من خلال تقديم مونلوج التفاحة للفنان الراحل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إحياء محمد فهيم ذكرى ميلاد الراحل يونس شلبي

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره محمد فهيم عبر يوتيوب في البداية الفنان الراحل يونس شلبي وهو يغني مقطعا من مونلوج التفاحة، ثم بعدها ظهر إهداء خاص للراحل، وبدأ الفنان محمد فهيم والمطربة تمارا باستكمال المونولوج.

كلمات مونولوج التفاحة

وجاءت كلمات مونولوج التفاحة على النحو الأتي: “قبل أن يكون هناك حب أو غزل، عندما كنا في علم الغيب لم نزل، كان هو وهي كنعيمة وحسن، حيث الشباب والدلال، ليس له مدىً، التقطت هي التفاحة، وبطلعتها الوضاحة، وعيون السخر اللماحة، قالت يا حبيبي بصراحة، تعدمني لو مأكلتش تلك التفاحة”.

يونس شلبي

يذكر أن الفنان الراحل يونس شلبي ولد في 31 من شهر مايو عام 1941 لكنه لم يتسطتع رؤية والده، اذ توفى وهو في عمر صغير وبعد زواج شقيقته انتقل هو ووالدته للعيش في القاهرة عمل أثناء دراسته الجامعية في الحسابات بمستشفى أبو الريش لكي يساعد في المعيشة، اذ كان يدرس في كلية التجارة.

وعاني يونس شلبي من أزمة مرضية حادة نتيجية اصابته بمرض في القلب لكنه استطاع أن يمر تلك الأزمة من خلال خضوعة لعملية جراحية، ولكن بعد ذلك بدأ مرض السكر يأخذ مجراه في حياة يونس شلبي اذ دخل المستشفى على إثره وتعرض لغيبوبة دامت 17 يوما، ليتوفى في 12 نوفمبر 2007.

يونس شلبي وقصته مع تشجيع الزمالك

وعرف الفنان يونس شلبي بتعصبه لنادي الزمالك، اذ روى نجله قصته مع تشيجع نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه عندما كان يشاهد مبارايات فريق الزمالك كان ينفعل على الأسرة خاصة ابنه عمر الذي كان ينتمى لفريق النادي الأهلي الخصم الأكبر لناديه المفضل.

وأضاف نجله: “بابا كان بيشجع نادي الزمالك لما كنت بعدي من قدامه، لو شافني كان بيتعفرت لأني بشجع النادي الأهلي، كان ممكن أي حاجة في إيده يحدفني بيها، ممكن كوباية شاي.. أي حاجة، حتى لو لم استفزه.. كان بيبقى مصدوم مني دايمًا أثناء المباريات”.