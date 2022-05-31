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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701133/النائب-سيد-نصر-لـ-تحيا-مصربـ-عيد-الـ-88-للإعلاميين-نشر-الوعي-هدفنا-ودعم-خطة-الدولة-للتنمية-واجب

هنأ النائب سيد نصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالتلفزيون، قطاع الأمن، الإعلاميين بعيدهم الـ 88، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا فى تشكيل ثقافات الشعوب والمجتمعات، إضافة إلى دعم الدولة من خلال إبراز خطط التنمية التي تقوم بها فى الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب سيد نصر لـ تحيا مصربـ عيد الـ 88 للإعلاميين: نشر الوعي هدفنا ودعم خطة التنمية واجب

وأوضح عضو البرلمان، أن الإعلام بمثابة مرآة للشعوب لدى المجتمعات وبعضها خاصة الغربية، لافتا إلى دوره فى انعكاس صورة المجتمع المصري وما يحدث داخله للخارج، مما يساهم فى تشكيل صورة زهنية عن الدولة وما يجرى فيها من أحداث.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن دور وسائل الإعلام والإعلاميين، لم تقتصر على عملية التوعية ونشر الثقافة والفكر فقط، بل كان لها دور بارز فى مواجهة الفكر والتطرف أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولتها لنشر الفكر المتطرف والهدام واللعب بعقول الشباب وأفكارهم . وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يمارس الإعلاميين مهنتهم بمصداقية وحرية، بما يسهم في توعية المواطنين بقضايا الوطن وتحدياته وكيفية التعامل معها، وأن يكون داعما لكل ما تقوم به الدولة من بناء وتنمية، وتوصيله للمواطنين بالصورة الامثل، حتي تساهم فى تصحيح ما لديه من معلومات مغلوطة أو مشككة.