النائب نادر صديق لـ دوت الخليج: التعاقدات مع سيمنز العالمية يؤكد أن مصر بيئة واعدة للاستثمارالأجنبي

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701131/النائب-نادر-صديق-لـ-تحيا-مصر-التعاقدات-مع-سيمنز-العالمية--يؤكد-أن-مصر-بيئة-واعدة-للاستثمارالأجنبي

أكد النائب نادر عبده صديق، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن توقيع الدولة المصرية، علي تعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، التي تعد هي أكبر شركة صناعية في أوروبا، بشأن إنشاء مشروع "القطار الكهربائى السريع"، يعتبر وضع ركائز اساسية للمشروعات الاستثمارية، حيث يجعل مصر بيئة واعدة وخصبة للاستثمارات الأجنبية.

دوت الخليج

النائب نادر صديق: التعقادات مع سيمز العالمية يحفز على الاستثمار الاجنبي فى مصر كبيئة واعدة له

وأشاد"صديق" في تصريحات خاصة لتحيا مصر، بتعاقد الدولة مع شركة "سيمنز"، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية، لافتاً إلي أنه سيعمل علي تشجيع الاستثمار الداخلي للمشاركة مع الحكومة في المشروعات القومية.

مشروع القطار الكهربائي السريع

وقال عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع "القطار الكهربائي السريع"، يضع الدولة المصرية في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلي أن هذا المشروع يعد حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التى يتم تدشينها بمصر لتخدم المواطنين.

وأشارالنائب نادر عبده صديق، إلي تواجد شركة "سيمنز" داخل الدولة لإقامة مشروع يعد هو الأضخم فى تاريخ شركة سيمنز الذى يمتد لـ 175 عامًا،مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الاجانب في الحكومة المصرية والاقتصاد المصري.

أول تواصل تجارى لشركة "سيمنز" العالمية مع مصر

يذكر أن أول تواصل تجارى لشركة سيمنز العالمية مع مصر تحت اسم "سيمنز آند هالسكاز" عام 1856، فيما أُنشئ أول مكتب تقنى لها 1901، وفى عام 1928 عملت الشركة فى مصر من خلال مكتبها الفنى الذى تم إعادة تسميته ليصبح "سيمنز الشرق الأوسط"، وفى 1951 تم توقيع اتفاقية بين الشركة العامة للكهرباء وشركة إلجيكو وهى الوكيل الوحيد لسيمنز.

كما أنة في الألفية الثالثة كان التعاون وثيقا بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على أن تُسلِّم شركة سيمنز محطة الجهد العالى لربط محطة الكريمات لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء القومية.

وقدمت الشركة الألمانية تكنولوجيا الرعاية الصحية لمستشفى سرطان الأطفال.

وقامت كذلك بتنفيذ التجهيزات التكنولوجية اللازمة فى منجم السكرى للذهب، وفى 2010 قدمت سيمنز الدعم الكامل للخط الثانى الأتوماتيكى لشركة الدخيلة للسكر، وبعدها وتحديداً فى 2015 تسلمت الشركة أكبر مشروع فى تاريخها وهو إنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 14.4 ألف ميجا وات، وفى 2017 أعلن أن استثمارات الشركة فى مصر وصلت إلى 10 مليارات دولارات