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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701129/أهالي-نجع-بكار-بقنا-ينقذون-حمارا-سقط-في-غرفة-صرف-صحي-مفتوحة

أنقذ أهالي نجع بكار بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، حمارًا، بعد سقوطه في غرفة صرف صحي، تابعة لشركة مياه الشرب في قنا، بعد عشرات المحاولات لانتشاله، وفي النهاية أخرجوه سليما.

دوت الخليج

وقال شاهد عيان في تصريح لموقع "دوت الخليج" إن الحمار يخص أحد المزارعين من أهالي القرية، وأثناء سيره في الطريق، سقط في غرفة الصرف، التي لا يوجد لها غطاء لحماية المارة، لافتًا إلى أن الأهالي تجمعوا وتمكنوا من إخراج الحمار سليما.

غرفة غرفة صرف صحي مكشوفة

وأشار أنه يوجد غرفة غرفة صرف صحي مكشوفة بنجع بكار بقرية السليمات، لا يوجد بها غطاء، ودائما ما تتسبب في وقوع حوادث كان آخرها سقوط الحمار بداخلها، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي تسببت تلك الغرفة في إصابة شاب بكسور بعد سقوطه بها خاصة وأنه لا يوجد أي علامات تحذيرية قبلها.

وطالب عدد من أهالي القرية المسؤولين لغلق حفر الصرف الصحى في الشوارع حرصا على الحيوانات التي تسير في الشوارع ولاتعرف الأماكن المفتوحة .