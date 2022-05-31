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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701142/شرائح-الكهرباء-الجديدة-2022-تعرف-على-الأسعار-والزيادات

تصدرت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، محركات البحث على جوجل، بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ عدة أشهر، استعدادها لتطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستخدامات المنزلية للعام المالي الجديد 2022 -2023، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

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رفع أسعار شرائح الكهرباء 2022 في مصر

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن تغيير أسعار شرائح الكهرباء، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025، حيث أعلنت في يونيو 2021 مد فترة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي في عام 2025، بعدما كان مقررًا أن يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2021 -2022، ولكن تم مد الفترة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفًا عن كاهل المواطنين بسبب جائحة كورونا.

موعد تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2022

أكدت وزارة الكهرباء، أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2022، تم وضعها بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مؤكدة أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلووات لن يحصل على دعم، وأوضحت أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2022 سيتم تطبيقها حسب خطة قطاع الكهرباء في بداية شهر يوليو.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2022

الشريحة الأولى: تبدأ من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات، وسيصبح سعرها 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا.

الشريحة الثانية: تبدأ من 51 كيلووات إلى 100 كيلووات، وسيصبح سعرها 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثالثة: وتبدأ من صفر كيلو وات حتى 200 كيلووات، وسيصبح سعرها 83 قرشًا بدلًا من 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة: وتبدأ من 201 كيلووات إلى 350 كيلووات، وسيصبح سعرها 111 قرشًا بدلًا من 106 قروش.

الشريحة الخامسة: تبدأ من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات، وسيصبح سعرها 131 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الشريحة السادسة: تبدأ من 651 كيلووات إلى 1000 كيلووات، وسيظل سعرها كما هو حاليًا 136 قرشًا.

الشريحة السابعة: من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التنشريح، وسيصبح سعرها 145 قرشًا.