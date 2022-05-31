انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس حار ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701126/طقس-حار-ونشاط-للرياح-الأرصاد-تعلن-درجات-الحرارة-المتوقعة-غدا-الأربعاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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التوقعات الجوية غدًا الأربعاء في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد يصاحبها جو مشمس حار نهارًا، فيما تنشط الرياح يصاحبها جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 21

- الأسكندرية 29 21

- طنطا 33 21

- دمنهور 30 20

- مرسى مطروح 27 20

- السلوم 28 19

- سيوة 35 19

- بور سعيد 30 20

- الزقازيق 35 21

- الإسماعيلية 35 19

- السويس 35 20

- رفح 29 19

- نوبيع 36 23

- كاترين 31 13

- شرم الشيخ 37 27

- الغردقة 36 26

- الفيوم 35 23

- المنيا 35 22

- أسيوط 36 23

- الأقصر 41 25

- أسوان 41 26

- الوادي الجديد 40 26

- حلايب 32 28

- شلاتين 36 26