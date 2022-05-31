انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للمعلمين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /701078/الآن-موعد-صرف-مرتبات-شهر-يونيو-2022-للمعلمين

يبحث المعلمون بوزارة التربية والتعليم عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للمعلمين، وذلك بعدما حددت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين. حيث حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في 66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدوولة، من بينها وزارة التربية والتعليم، وذلك على مدار 5 أيام.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر 2022 يونيو للمعلمين

ووفقًا لما حددته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات يبدأ صباح يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام، حيث ينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك في ضور الكتاب الدوري الذي كان قد أصدرته وزارة المالية، نهاية شهر مارس الماضي، حيث حددت مواعيد صرف آخر ثلات أشهر من العام المالي الجاريس 21/2022، والمتمثلة في شهور "إبريل – مايو – يونيو"، ليبدأ بعدهم عام مالي جديد 23-2022.

موعد صرف مرتبات شهر 2022 يونيو للمعلمين

وجاء تقسيم أيام صرف المرتبات كالتالي:

يوم 21 يونيو يتم صرف مرتبات العالمين والموظفين بـ 33 جهة حكومية، وفي الثلاثاء 22 يونيو، يتم صرف المرتبات للعالمين بـ 33 وزارة حكومية، على أن يتم صرف باقي المرتبات على مدار ثلاثة أيام أخرى، وهم: 23 و 26 و 27 من الشهر نفسه.

ويتم صرف مرتبات شهر يونيو للمعلمين من خلال ماكينات الصرف الآلي، لذلك تهيب الحكومة من المعملين عدم التزاحم على ماكينات الـ ATM ، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد للوزارة، لذلك لا ينبغي التزاحم على ماكينات الصرف الآلي فضلًا عن مراعات الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022 بالزيادة الجديدة

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022، وزيادة مكافأة امتحانات المعلمين المشاركين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمختلف درجاتهم، والتي جاءت كالتالي: لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

ووفقًا للقرار الصادر، فإنه يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة، ويتم منح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ صدور خطابات التكليف وبالنسبة لأعضاء اللجنة.