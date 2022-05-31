انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين إلى 1%

وأوضحت اللجان، أنه تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات إلى 1% بعدما كانت 8% فى بداية الحملات فى مارس 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا للقانون.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أخضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارة للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، إذا انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021 نتيجة تكثيف الحملات.
ومع إطلاق حملات التوعية بقانون فصل الموظف تلقى الخط الساخن على مدار 2021 أكثر من 9500 اتصال من الموظفين الراغبين فى العلاج من الإدمان طواعية وتم توفير جميع الخدمات العلاجية مجانا فى سرية تامة، ومع تطبيق القانون انخفضت النسبة بعد 3 أشهر إلى 1%.
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