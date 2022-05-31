انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين إلى 1%

جدة - نرمين السيد - أظهرت نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية بالمحافظات المختلفة خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة، انخفاض نسبة التعاطى.





وأوضحت اللجان، أنه تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات إلى 1% بعدما كانت 8% فى بداية الحملات فى مارس 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا للقانون.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أخضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارة للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، إذا انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021 نتيجة تكثيف الحملات.

ومع إطلاق حملات التوعية بقانون فصل الموظف تلقى الخط الساخن على مدار 2021 أكثر من 9500 اتصال من الموظفين الراغبين فى العلاج من الإدمان طواعية وتم توفير جميع الخدمات العلاجية مجانا فى سرية تامة، ومع تطبيق القانون انخفضت النسبة بعد 3 أشهر إلى 1%.