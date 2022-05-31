تعديل بمواعيد مترو أنفاق الخط الثالث (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل مواعيد قيام أول قطار صباحا وآخر قطار مساء فى المنطقة من محطة العتبة حتى محطة العباسية فقط، نظرا للبدء فى أعمال اختبارات افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث "جمال عبدالناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".





وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأمر يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث فقط بتأخير قيام القطارات لمدة ساعة واحدة فقط على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وقيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الثانية عشر منتصف الليل حتى افتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة عدلى منصور حتى محطة العباسية فى الاتجاهين بنفس مواعيد التشغيل الحالية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل. وناشد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث باسم مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، ولتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

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