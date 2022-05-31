وزير التعليم العالى: الدولة مهتمة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار

فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه البحث العلمى والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمى، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع، مثمنًا الدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى بامتلاكه التخصصات والمهارات المتميزة.
ووجه الوزير التهنئة للمركز القومى للبحوث بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تصنيف سيماجو الإسبانى Scimago، وكذلك لحصول 7 من علماء المركز على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجائزة النيل، كما وجه التهنئة للدكتورة مها زكى الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الوراثة البشرية لإطلاق اسمها على طفرة نادرة تصيب الأجنة تم تسميتها "متلازمة زكى".
ووافق المجلس على إنشاء شركة مساهمة لتطبيق وتوطين وتسويق مخرجات بحثية بيئية، تابعة لشركة المركز القومى للبحوث، تشمل ملكية فكرية وبراءات اختراع، وتنفيذ نماذج صناعية قائمة على ملكية فكرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والحلول البيئية المتكاملة، والمساهمة فى تحقيق المعايير البيئية، والعمل على خروج المخرجات البحثية لحيز التنفيذ، وتعميق التصنيع المحلى.
وخلال فعاليات الاجتماع، قام المجلس بتشكيل مجلس إدارة كلاً من الحاضنة التكنولوجية لتحقيق التصنيع المحلى، والحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، كما قام المجلس باختيار أعضاء اللجنة المختصة بترشيح رئيس المركز القومى للبحوث.
وأحيط المجلس علمًا بتوقيع المركز القومى للبحوث اتفاقية تعاون علمى مشترك مع الكلية المشتركة للطب البيطرى بجامعة كاغوشيما اليابانية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية الحكومية الزراعية بأكاديمية تيميريازيف الزراعية بموسكو.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات والإعارات والتنقلات.
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