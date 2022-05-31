الأزهر للفتوى: «التدخين منهى عنه وفيه إهدار للمال»

جدة - نرمين السيد - قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، اليوم، إن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لذا حرمت تناول كل ما يضر بمقومات البدن، أو كفاءة أجزائه وأعضائه؛ فقد قال تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}.





وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، أنه من باب شكر نعمة الصحة والعافية ألا يلحق الإنسان ببدنه ما يؤذيه أو يؤدى إلى هلاكه بالتدخين؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». وأكد أن فى التدخين إهدار للمال، وهو أمر منهى عنه؛ فعن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبى ﷺ: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». وتابع: إضافة إلى أن حرص المدخن على الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة لنفسه فى الله سبحانه، ونجاحه فى الإقلاع عنه يعود بالإيجاب على مجتمعه وأسرته، وسلامة حواسه، وصحته، والاستمتاع بنعم الله سبحانه.

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