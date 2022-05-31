البترول: افتتاح مصنع ينتج الأخشاب من مخلفات قش الأرز بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - وتحدث فى الجلسة المهندسة إيرينى استمالك استشارى الهندسة البيئية، والدكتور رامى عازر العضو المنتدب لشركة Papyrus Australia، وثور لوهمان المدير التنفيذى لشركة Thyssenkrupp Industrial Sloution ورئيس وحدة تشغيل الأسمدة والميثانول بالشركة والذى يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما فى مجال هندسة المنشآت الصناعية الدولية والمشتريات وأعمال البناء، والدكتور هيثم رمضان مدير البحث والابتكار بمعهد أنظمة تخزين الهيدروجين فى فرنسا.

وأوضحت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد أنه علينا السعى لاستخدام الموارد بكفاءة، واستغلال الطاقة المتجددة بشتى صورها، وتابعت أن قطاع الصناعة يأتى ضمن الأولويات فى قضايا تغير المناخ، مع قطاعات النقل والمخلفات، وأن انبعاثات مصر أقل من 1% ونحن ملتزمون باتفاق باريس، ولدينا المجلس الوطنى لتغير المناخ فى مصر أطلق استراتيجية التغير المناخى 2050 وهو ما شمل الحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، مع مرور العالم كله بأزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضافت الوزيرة أنه علينا التكاتف للحد من آثار التغير المناخى، بكل أطياف المجتمع، وأن هناك يوم للعلوم والتكنولوجيا وأن هناك يوما للحد من الانبعاثات الكربونية عالميا، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى للحفاظ على صحة أولادنا، والاتجاه إلى مصادر الطاقة النظيفة، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات باستخدام الحلول الرقمية، مع استعداداتنا لمؤتمر المناخ cop27.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، نهاية العام الجارى، جاء تتويجا للجهود التى قدمتها مصر خلال الفترة الماضية فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا التزام الدولة بالاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة المنظمة للمناخ، بدءا من بروتوكول "كيوتو"، وحتى اتفاقية "باريس" للمناخ، مضيفا أن مصر ستمثل الدول الإفريقية فى التعبير عن التحديات التى تواجه حماية البيئة، خلال مؤتمر "cop27".

وأضاف الوزير إنه من المقرر افتتاح مصنع بمحافظة البحيرة لتصنيع الأخشاب من مخلفات قش الأرز بنهاية العام الجارى، بما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استيراد الأخشاب، موضحا أن مصر تمتلك استراتيجية لدعم مزيج الطاقة، يحتل فيها إنتاج الغاز الطبيعى مركزا هاما فى التحول إلى الطاقة المتجددة، مضيفا أن مصر تسعى إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء بنسبة 42٪ بحلول 2035.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة لزيادة الاعتماد على تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف، فى إطار تسارع العالم نحو الطاقة المتجددة، مؤكدا نجاح مصر فى توقيع بروتكولات تعاون مع العديد من الشركات الأجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتسويقه دوليا، مضيفا أن ارتفاع صادرات مصر العام الماضى، جاء مع توفر الغاز الطبيعى محليا، وزيادة إنتاج الأسمدة وتصديرها خارجيا.

وأكد الدكتور هيثم رمضان، مدير للبحث والابتكار فى معهد أنظمة تخزين الهيدروجين فى فرنسا، على أهمية استخدام الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد وسائل الطاقة النظيفة التى تحافظ على البيئة، لافتا أن الهيدروجين هو مادة سريعة الاشتعال ويتواجد فى صورة غازية وسائلة، وأصبح يتم الاعتماد عليه بالعديد من دول العالم لكنه يحتاج إلى توعية ودراية للتعامل معه.

وأضاف أنه يمكن إنتاج الكهرباء من الهيدروجين وكذلك يمكن استخدامه كوقود للسيارات، منوها أن مصر تمتلك موقع جغرافى متميز يمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير، مؤكدا على أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة تزيد عن 100 مليون مواطن ويجب العمل على توعيتهم من الأن، استعدادا لاستخدام الهيدروجين خلال السنوات المقبلة. بالشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

فيما قالت الدكتورة إيرينى استمالك، الخبيرة المصرية ونائب رئيس منظمة التعاون الدولى الألمانى، إن الدعامة الأساسية للثورة الصناعية الرابعة هى الذكاء الاصطناعى، لافتة إلى أن محطات المياه أصبحت كغيرها تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الذكاء، وهو ما يتطلب أن يكون الإنسان دائما أكثر ذكاء، مضيفا أن الطريقة الذكية لتشغيل المحطات تساعد فى تقليل استهلاك الطاقة وهو أمر تتعاظم أهميته فى الوقت الحالى الذى يواجع العالم أزمة طاقة.

وأكدت استمالك على ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على التصنيع، خاصة وأن هناك مكونات لمحطات المياه والصرف الصحى يمكن تصنيعها فى مصر، لتكون نقطة انطلاق لها من خلال الثورة الصناعية الرابعة. للمساعدة فى توفير استهلاك المياه، على سبيل المثال يمكن تصنيع محطات صغيرة لتنفية مياه غسيل السيارات وإعادة استخدامها، وتابعت: "لابد من العمل على الاستدامة وإعادة استخدام المياه كمصدر أساسى للحفاظ على الثروة المائية".

وأشارت استمالك إلى أن الأزمات الاقتصادية قد تكون بابا لفرص أكثر، ومصر تمتلك فرص كثيرة الأن فى ظل ما يشهده العالم لتكون مركز إقليمى للتصنيع من خلال توطين العديد من الصناعات التى نمتلك مقومات تصنيعها، سواء الإمكانيات المالية أو الابتكار وآن الأوان أن يتم تصنيع، موجهة الشكر لوزارة الهجرة على تنظيم هذا المؤتمر الذى يمثل فرصة للمصريين بالخارج لرد الجميل لبلدهم مصر، كما أشادت بما شهدته مصر من تنمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

واختتمت الدكتورة إيرينى استمالك، حديثها قائلة "دعونا نرسم معا مستقبلا يناسبنا جميعا عبر وضع الإنسان أولا وتمكينه".

بينما قال المهندس رامى عازر، الرئيس التنفيذى لشركة بابايروس الأسترالية، إن مصر تتمتع بفرص كبيرة لإنتاج الأخشاب والورق من المخلفات الزراعية، مضيفا أن شركته تخصصت فى مجال تدوير المخلفات فى أستراليا، وقررت الدخول إلى أسواق إفريقيا، عبر البوابة المصرية، من خلال تأسيس أول مصنع للشركة فى مصر عام 2016 بمحافظة سوهاج.

وأوضح عازر أن صناعة الورق والأخشاب من الصناعات المدمرة للبيئة، والتى تستهلك كميات كبيرة من الماء، مضيفا أن شركته تعتمد على أحدث ما توصل إليه البحث العلمى فى مجال الاستفادة من زراعات الموز، وتحويل مخلفاتها إلى أخشاب وأسمدة عضوية، وتابع أن شركته تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى تدوير المخلفات، خاصة أن مصر تضم 100 ألف فدان من الموز، يمكن استغلالها لدعم صناعات الورق والأخشاب بشكل مستدام بيئيا.

وبدوره، أوضح لوران جريمسين، خبير صناعة الأسمنت على مدار 30 عاما، أن صناعة الأسمنت المصرى تعد واحدة من الصناعات القوية، والتى تشهد استثمارات ضخمة، بجانب ما تمثله هذه الصناعة من أهمية، لتوفير العملة الصعبة لمصر، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأكد أن الأسمنت المصرى يعد جزءا مهما فى بناء المدن الخضراء، وإطلاق المدن الذكية بمواد من البيئية لا تحتاج إعادة تصنيع، ما يوفر الطاقة، ويساهم فى دعم قضايا المناخ مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ Cop27، وأزمة الطاقة عالميا، مضيفا أن الأسمنت المصرى، منتج قوى قادر على الوصول للأسواق الأفريقية، بجانب ما يوفره من مزايا استثمارية دون استخدام المزيد من رؤوس المال، كونه من الصناعات القائمة على الاستخراج والتسويق.

وفى نفس السياق، أوضح ثور لومان، الرئيس التنفيذى لمجموعة تيسين كروب الألمانية فى مصر، أن مصر من أكبر مراكز إنتاج الأمونيا، ولديها واحد من أكبر مجمعات إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وهو ما يضمن مزيدا من الفرص التنموية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأمونيا إحدى وسائل نقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، كما يعد مصدرا للطاقة النظيفة فى إطار السعى للتخلص من الوقود التقليدى، وأضاف أن مصر من أفضل الدول فى أفريقيا جذبا للاستثمار خلال الفترة الحالية، ومن أهم الدول التى تتواجد فيها المجموعة، موضحا أن فرص استغلال الموارد الطبيعية من شأنه أن يعزز الفرص الناتجة من التصنيع والاستثمار فى هذا القطاع.