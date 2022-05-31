تحذير من السكة الحديد بعد وقوف شاب أمام قطار على سبيل اللهو

جدة - نرمين السيد - رصدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر وقوف أحد الأشخاص على شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار على خط "القاهرة / بورسعيد"، وذلك على سبيل الدعابة واللهو معرضا حياته للخطر، رغم إطلاق قائد القطار سارينة تحذير له وقيامة بالتهدئة لتفادى حدوث أى تصادم بالشاب.





وناشدت الهيئة، المواطنين تجنب تلك السلوكيات السلبية التى تتسبب فى إزهاق الأرواح، وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات، وكذلك الالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد والالتزام بقواعد مرور المزلقانات للمحافظة على الأرواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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