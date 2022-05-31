السكة الحديد تناشد السادة المواطنين تجنب السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:32 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه تم رصد مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لقيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار على خط ( القاهرة / بورسعيد ) وذلك على سبيل الدعابة واللهو معرضاً حياته للخطر رغم اطلاق قائد القطار سارينة تحذير له وقيامة بالتهدئة لتفادي حدوث اي تصادم بالشاب ..

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة المواطنين تجنب تلك السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق الارواح،وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطاارت وكذلك الالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد والالتزام بقواعد مرور المزلقانات للمحافظة على الارواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية