أخبار مصرية

السكة الحديد تناشد السادة المواطنين تجنب السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:32 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه تم رصد مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لقيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار على خط ( القاهرة / بورسعيد ) وذلك على سبيل الدعابة واللهو معرضاً حياته للخطر رغم اطلاق قائد القطار سارينة تحذير له وقيامة بالتهدئة لتفادي حدوث اي تصادم بالشاب ..

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة المواطنين تجنب تلك السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق الارواح،وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطاارت وكذلك الالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد والالتزام بقواعد مرور المزلقانات للمحافظة على الارواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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