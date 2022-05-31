الموسيقات العسكرية تشارك فى فاعليات مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:32 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواجد فى كافة المحافل الدولية التى تساهم فى إثراء روح الفنون والإبداع ، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى فاعليات إفتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولى فى دورته التاسعة والذى أقيم بجمهورية مصر العربية .

وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الفنية والمعزوفات المتميزة والذى تمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف دول العالم ، كما قدمت عدد من المقتطفات الأبداعية التى تمثل تراثنا الثقافى والفنى الراقى .

والجدير بالذكر أن المهرجان يمثل أحد الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية ، حيث شاركت فيه عدد (43) فرقة متنوعة من مصر ومختلف دول العالم فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام ، والذى أقيم بمسرح بئر يوسف بقلعة محمد على باشا فى المدة من 21 - 28 / 5 / 2022 تحت رعاية وزارة الثقافة .

وفى سياق متصل شاركت الموسيقات العسكرية فى مراسم إفتتاح وختام البطولة الأفريقية الثانية لمنتخبات الرجال والسيدات للبولينج والتى أقيمت بجمهورية مصر العربية ، حيث قدمت عدداً من العروض المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت تفاعل كبير من الجمهور .

تأتى مشاركة الموسيقات العسكرية فى تلك الفاعليات تعبيراً عن المستوى الفنى الراقى والمتميز وتأكيداً على أهمية الأبداعات الفنية ومدى قدرتها على تقارب وتآخى شعوب العالم .