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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701117/موجهتان-لمصر-وحسم-ملحق-كأس-العالم-ننشر-الأجندة-الدولية

تبدأ فترة التوقف الدولي بداية من غدًا الأربعاء 1 يونيو، حيث تنطلق عدد من المبارايات الدولية سواء تتعلق بتصفيات كأس الأمم أو ملحق كأس العالم فيفا قطر 2022 والمقرر إقامته في نوفمبر القادم.

دوت الخليج

ا يونيو الملحق الأوروبي لكأس العالم 2028:45 مساءً- إسكتلندا أمام أوكرانيا- القناة الناقلة (beIN Sports 1 HD Premium).كأس أوروبا أمريكا الجنوبية8:45 مساءً- إيطاليا ضد الأرجنتين - القتاة الناقلة (Sport TV1 Portugal).2 يونيو تصفيات أمم أفريقيا 20236:00 مساءً- مالاوي ضد أثيوبيامباريات ودية1:00 ظهرًا - كوريا الجنوبية والبرازيلدوري الأمم الأوربية8:45 مساءً - إسبانيا ضد البرتغال4يونيو دوري الأمم الأوروبية8: 45 مساءً - إيطاليا ضد ألمانيا5 يونيو تصفيات أمم أفريقيا9:00 مساءً- مصر ضد غينياالملحق النهائي لكأس العالم 20226:00 مساءً- ويلز ضد الفائز من مواجهة (إسكتلندا وأوكرانيا).6 يونيو مباريات ودية12:20 مساءً- اليابان ضد البرازيل1:00 مساءً - كوريا الجنوبية ضد تشيلي7 يونيو الملحق الأوربي لكأس العالم 20228:00 مساءً - الإمارات ضد أستراليا - القناة الناقلة (beIN Sports AFC HD).دوري الأمم الأوروبية8:45 مساءً- ألمانيا ضد إنجلترا9 يونيو تصفيات أمم أفريقيا 20238:00 مساءً - أثيوبيا ومصر9:00 مساءً - غينيا ضد مالاويمباريات ودية7:00 - السعودية ضد فنزويلا10 يونيو1:00 مساءً- كوريا الجنوبية ضد باراجواي11 يونيوتصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية1:30 صباحًا - البرازيل والأرجنتين- القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).13 يونيو الملحق النهائي لكأس العالم 20228:00 مساءً - بيرو ضد (الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا)14 يونيو مباريات ودية1:00 ظهرًا - مصر وكوريا الجنوبيةملحق الكونكاكاف - أوقيانوسيا لكأس العالم 20228:00 مساءً - كوستاريكا ضد نيو زيلندا

مصر تواجه كوريا الجنوبية وديا

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن موعد مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب مصر، والتي يخضوها استعدادًا لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، والمقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

بينما تلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.