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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701115/البرلمانى-جون-طلعت-يطرح-رؤيته-بشأن-الحوار-الوطنى-ويوجه-رسائل-هامة-للأحزاب-والقوى-السياسية

عبر البرلمانى وخبير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، جون طلعت، عن رؤيته بشأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا على أنه يتمنى أن يضع المشاركون فى هذا الحوار عدد من النقاط فى أولوياتهم وعلى رأسها استقرار الوطن وعمل كل الأطراف على ذلك، وأن يكون الحوار ليس لمساءلة النظام ومحاسبته،بل للتكامل والبحث عن أفضل السبل لمستقبل الوطن، بجانب الوعى بان الوطن يحتوى الجميع في إطار من إحترام القانون والنظام العام.

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جاء ذلك فى تصريحات له الثلاثاء، مؤكدا على أن رسالته لكل التيارات السياسية أن تتكاتف لصالح المواطن، وتُعبر عن أحلامه ونبتعد عن المناظرات السياسيه التى تجعله ينصرف عنا، وضرورة إعطاء الحريه للأحزاب السياسيه فى العمل الجماهيرى، وخلق كفاءات فى كافه المجالات وتقديم الحلول لكافه المشاكل والبرامج الحزبيه من خلال متخصصين فى كافه المجالات.

كما طالب أيضا بضرورة أن يستهدف الحوار إطلاق حريه الصحافه فى مناخ وطنى يسعى لإحترام الرأى والرإى الاخر ، وتحديد الأولويات التى يحتاجها المجتمع والعمل بالتوازي فى المشروعات القومية والتنمويه معا، والاهتمام بالصناعة والزراعه لتنمية المجتمع،والاهتمام بالمواطن المصرى ثقافه وتعليم للحفاظ على الهويه المصريه.

البرلمانى جون طلعت يطرح رؤيته بشأن الحوار الوطنى ..ويوجه رسائل هامة للأحزاب والقوى السياسية

وأكد على أنه يرجوا من كافه التيارات السياسيه انتهاز فرصه الحوار الوطنى فى عدم الرجوع للوراء والتحدث عن ماحدث وننظر للأمام فى إصلاح سياسى واقتصادى صحيح فى ظل بناء وطن يستحق من الجميع التضحيه وانكار الذات، مؤكدا على أن مانراه الآن لايعبر عن المواطن المصرى الذى يترقب منا التعبير عن مشاكله وأحلامه ومن ثم لابد أن نكون أمام نبذ للخلافات الأيدلوجيه والصراعات للتواجد وننظر إلى مصر والمصريين فهم الباقين وأن هذه اللحظه تاريخيه لابد من استغلالها.