انت الان تتابع تفاصيل خبر بإصابات في وجهها.. درة تتصدر بوستر مسلسل الجديد المتهمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701113/بإصابات-في-وجهها-درة-تتصدر-بوستر-مسلسل-الجديد-المتهمة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ملاحظات على بوستر المتهمة لـ درة

وظهرت الفنانة درة متصدرة البوستر التشويقي للمتهمة، كما بدى على وجهها ندوب وإصابات تعمد المخرج ظهورها خلال البوستر، ليشوق الجمهور للعمل قبل طرحه على شاشات التليفزيون.

قصة مسلسل المتهمة

وتدور قصة مسلسل المتهمة في 10 حلقات فقط، مليئة بالتشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها.

درة تتألق في فيلم الكاهن

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة درة في فيلم الكاهن الذي درات أحداثه حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم بشكل مستمر، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، وكشفتدرة في حوار خاص لـ"دوت الخليج" كواليس التحضير لفيلمها، فقالت: " أن سبب إختلاطي بمعظم الصحافيين، هو ما سهل عليا فى فهم الشخصية، وكمان الشخصية تحاول في فهم الحقيقة والبحث عنها في ظل ظروف المحيطة والتى تواجه في الحياة المهنية والشخصية".

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق. ويشارك في أحداث فيلم "الكاهن" عدد من نجوم الفن المتميزين، منهم الفنان إياد نصار، ودرة، والنجم الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وجمال سليمان، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

دياب في رمضان 2022

وعلى نفس السياق ظهر دياب في عمل درامي في رمضان 2022 بجانب الفنان عمرو سعد في مسلسله “توبه”، وضم المسلسل كلا من الفنانة صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، انتصار، حسن أبو الروس، ماجد المصري، وغيرهم والمسلسل من إخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث مسلسل توبه حول الفنان عمرو سعد يطارده عدد من البلطجية، وتقع في عشقه الفنانة صبا مبارك وتتعرض للعديد من المشكلات هي الاخرى بعد وفات والدها وذلك بسبب زوجة والدها التي تستولى على جميع ممتلكاتها.