إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 1433 بـ«القابضة للمطارات»

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701112/إعلان-أسماء-الفائزين-بقرعة-الحج-لعام-1433-بـالقابضة-للمطارات

شهد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدراة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران لاختيار فائز واحد بقرعة الحج للعام 1433هـ .

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نتيجة قرعة الحج للقابضة للمطارات

وأقيمت قرعة الحج للشركة القابضة للمطارات في جو من البهجة والفرح من المتواجدين، حيث بلغ عدد المتقدمين من راغبي أداء فريضة الحج هذا العام، 20 متقدمًا يمثلون الإدارات والشركات المختلفة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.

شروط التقدم لقرعة الحج للشركة القابضة للمطارات

وكانت الشركة القابضة للمطارات قد حددت عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين، أهمها أن يكون عمر المتقدى تعدى الـ55 عامًا، وأن لا يكون سبق له أداء فريضة الحج.

أسماء الفائزين بقرعة الحج العلنية بالقابضة للمطارات

وأسفرت قرعة الحج العلنية للشركة القابضة بفوز الأستاذ مدحت محمد فتحي محمد بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للمطارات، ومرشح احتياطي أشرف عبد المجيد السيد مرسي بالمكتب الفني بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس، الفائزين، متمنياً لهم حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً.