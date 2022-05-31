انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يفتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701111/الاتحاد-الآسيوي-يفتح-باب-الترشح-لاستضافة-كأس-آسيا-2023

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.

دوت الخليج

وفي أعقاب اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023، قامت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها الـ 32 بمنح الصلاحية لإدارة الاتحاد لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وبعد اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، سيكون 30 يونيو 2022.

مصر تواجه كورويا الجنوبية 14 يونيو

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن موعد مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب مصر، والتي يخضوها استعدادًا لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، والمقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج

وتقام المباراة يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

بينما تلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.

قائمة منتخب مصر وكان إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب قد عن أسماء اللاعبين المنضمين لقائمة منتخب مصر، وهم:

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد

* الدفاع عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازي أحمد فتوح

* الوسط محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور

الهجوم محمد صلاح أحمد سيد زيزو ترزيجيه مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفى محمد

كما استدعى إيهاب جلال 8 لاعبين أمس، وهم:

محمد الشناوي ياسر ابراهيم أيمن أشرف حمدي فتحي عمرو السولية محمد عبد المنعم قفشة

كريم حافظ "لاعب ملطية سبور التركي"