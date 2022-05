انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة Disney تقرر دبلجة فيلم Brave باللهجة المصرية وهذا موعد طرحه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً

بيان الشركة بدبلجة الفيلم

ونص البيان الذي طرحته شركة Disney على فيسبوك، على الآتي: وتتوالى مفاجئات ديزني التي لا تصدق، أول فيلم تم دبلجته بالعربية الفصحى، بعد قرار ديزني بوقف اللهجة المصرية، ويعود مجددًا على منصة ديزني باللهجة المصرية.

وتابع البيان: وأخيرًا فيلم أسطورة ميريدا، سيتوفر باللهجة المصرية، على منصة ديزني يوم 8 يونيو المقبل.. اللهجة المصرية عائدة وبقوة.. بقى القليل على افتتاح المنصة في مصر والشرق الأوسط.

موعد بث فيلم Doctor Strange 2

وعلى الصعيد الآخر، تم الإعلان عن موعد طرح فيلم Doctor Strange 2 عبر المنصة الإلكترونية “ديزني بلس” على الإنترنت، وذلك بعد سيطرته على شباك التذاكر العالمي بعد طرحه بشهر وقد حقق حوالي أكثر من 800 مليون دولار.

سيتم بث فيلم Doctor Strange 2 عبر منصة ديزني بلس في 22 يونيو المقبل في ألمانيا، ما يعني أنه سيتم طرحه على المنصة العالمية في عدة دول بالتوازي.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر فيلم Doctor Strange تريندات ماضية وذلك بعد كشف صفحة سينما I Max في مصر عن عدم عرض الجزء الثاني منه بعدما منعته السعودية والكويت، لمخالفته القيم المجتمعية ووجود بعض اللقطات الغير لائقة.

والذي كان من المقرر طرحه في 6 مايو المقبل وفقًا لتقرير سابق نشره من خلال موقع Hollywood reporter والفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى تم طرحه عام 2016، ولكن وجود شخصية غير سوية تميل إلى الشذوذ الجنسي تم منع عرض ذلك الفيلم.

تفاصيل فيلم doctor strange

وتدور أحداث فيلم doctor strange حول شخصية الطبيب ستيفين سترينج الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة شنيع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، والفيلم من تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.