منتخب مصر يواجه كوريا الجنوبية 14 يونيو

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن موعد مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب مصر، والتي يخضوها استعدادًا لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، والمقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

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وتقام المباراة يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

بينما تلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.

قائمة منتخب مصر

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب قد عن أسماء اللاعبين المنضمين لقائمة منتخب مصر، وهم:

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد

* الدفاع عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازي أحمد فتوح

* الوسط محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور

الهجوم محمد صلاح أحمد سيد زيزو ترزيجيه مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفى محمد

كما استدعى إيهاب جلال 8 لاعبين أمس، وهم:

محمد الشناوي ياسر ابراهيم أيمن أشرف حمدي فتحي عمرو السولية محمد عبد المنعم قفشة

كريم حافظ "لاعب ملطية سبور التركي"

الأهلي يخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع، يوم السبت الماضي.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد التقى الفريقان في 6 مناسبات سابقة، كلها في دوري الأبطال، وتعتبر المباراة المقبلة هي السابعة، حيث فاز الريدز ثلاث مرات والريال في 3 مرات، نستعرضها فيما يلي: 2018 جمع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 ريال مدريد وليفربول، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب، وكانت تلك آخر المواجهات بين الفريقين.

2014 كانت في دور المجموعات عام 2014، وفاز ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (1-0).

وعلى ملعب آنفيلد معقل ليفربول، فاز الفريق الملكي (3-0) بفضل كريستيانو رونالدو وبنزيما (هدفين). وفشل ليفربول وقتها في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة.

2008 - 2009 استطاع ليفربول أن يحقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة (5-0) في نتيجة مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بدور الـ16 موسم (2008-09).وتغلب الريدز تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز على الريال ذهابًا بهدف نظيف في إسبانيا أحرزه يوسي بنعيون قبل 8 دقائق من نهاية المباراة.

كما ألحق ليفربول ب ريال مدريد أكبر هزيمة له في دوري الأبطال، بعد الفوزز بنتيجة 0-4.

نهائي باريس 1981 وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضًا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء يوم 27 مايو 1981 أول مواجهة بين ريال مدريد وليفربول، ونجح الريدز في حصد ثالث ألقابه بالمسابقة.

وانتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.