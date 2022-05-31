لجنة القدس بـ«البحوث الإسلامية»: فلسطين ستظل القضية المركزية لشعوب العالمين العربي والإسلامي

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701105/لجنة-القدس-بـالبحوث-الإسلامية-فلسطين-ستظل-القضية-المركزية-لشعوب-العالمين-العربي-والإسلامي

أدانت لجنة القدس والحوار بمجمع البحوث الإسلامية، بشدَّة اقتحام مئات من المستوطنين الصهاينة، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأداءهم طقوسًا تلمودية داخل باحاته الشريفة تحت حماية أمنيَّة من قِبَل قوات الاحتلال الصهيوني.

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لجنة القدس تستنكر المسيرات الاستفزازية لقوات الاحتلال

واستنكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات الاستفزازية التي نظَّمها مئات الصهاينة، أمس الإثنين، والتي انطلقت من مستوطنة «كريات أريع» شرق الخليل، مرورًا بشوارع البلدة القديمة وحتى محيط الحرم الإبراهيمي. وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لشعوب العالمين العربي والإسلامي، وأن هذه الشعوب لن يُمحى من ذاكرتها اغتصاب الصهاينة لقطعة غالية من أراضيها، لا سيَّما وأنها تضم القبلة الأولى للمسلمين.

سياسية الكيان الصهيوني لتغيير الهوية الإسلامية للقدس محاولات بائسة وفاشلة

وأكدت اللجنة أن السياسة التي ينتهجها الكيان الغاصب في تغيير الهُويَّة العربية والإسلامية للقدس، من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، والتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف، ما هي إلا محاولات بائسة وفاشلة أمام وعي الشباب العربي والمسلم الذي يعي جيدًا تلك المخططات الخبيثة للكيان الصهيوني.

لجنة القدس تدعو قادة العالم لاتخاذ موقف تجاه الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

ودعت اللجنة، قادة العالم إلى اتِّخاذ موقف جادٍّ تُجاه الممارسات الإرهابية والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي عانى -ولا يزال- بسبب عجز النظام العالمي عن حماية هذا الشعب ومقدَّراته ومقدساته التي تتعرَّض لانتهاكات صارخة منذ زمن بعيد، داعيةً وسائل الإعلام العالمية وأصحاب الضمائر الحيَّة والأقلام الحرَّة إلى فضح ممارسات هذا الكيان الغاصب الذي يدَّعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وشدت لجنة القدس بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على أيدي المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، سائلة الله العليَّ القدير أن يرزقهم الثبات، وأن يمنَّ علينا بفجر جديد يرجع فيه الحق إلى أصحابه، ويصير فيه الباغي ناكصًا على أعقابه، إنه نعم المولى ونعم النصير.