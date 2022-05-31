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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701103/المتحدث-العسكري-إنطلاق-فعاليات-التدريب-البحرى-الموج-الأحمر---5-والتدريب-الجوى-فيصل---12-بالمملكة-العربية-السعودية

دوت الخليج

تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة , كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

وفى سياق متصل إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك ( فيصل - 12 ) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوى مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية.

القوات المسلحة تنفذ عدداً من التدريبات المشتركة بالمملكة العربية السعودية

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.