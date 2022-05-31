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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701100/المجتمعات-العمرانية--دعم-٤٥-على-أسعار-وحدات-الاسكان-اللجتماعي

دوت الخليج

المجتمعات العمرانية : دعم ٤٥% على أسعار وحدات الاسكان اللجتماعي

وكشف احمد سيد علي، أن إجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغ ١٧٢ مليار و٣٤٣ مليون جنيه.

وتسأل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، عن أن فائض الموازنة في العام السابق ١٠ مليار، بينما في العام الحالي صفروهو امر مثير للاستغراب.

ورد أحمد سيد عل،ى مساعد وزير الاسكان، مؤكدا أن الفائض المتوقع للهيئة متوقع أن يصل إلى ٧ مليار جنيه، وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم اضافته للمشروعات القومية ولكن هذا العام تم اضافة الفائض الى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة، والتي يبلغ حجمها ٨٦ مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة ومن ابرز المشروعات تطوير محور المريوطية وسور مجرى العيون و مثلث ماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الهيئة حققت ايرادات حتى نهاية مايو الجاري ٧٠ مليار جنيه ايراد مبيعات، بالاضافة لمبيعات بيت الوطن والتي لم يتم تحصيلها ومتوقع ان تتجاوز الايرادات في العام المالي الجديد ١٠٠ مليار جنيه بالسنة المالية الجديدة.

واوضح ان ابرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الادارية هي البرج الايقوني وعدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الادارية، منها مشروع سكني فيلات ووحدات، مشيرا الى انه يتم التسويق للبرج الايقوني اعلى بناء بالعصمة الادارية حيث البرج الايقوني وحدات ادارية فقط

وتسال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الاسكان الاجتماعي وخطة الهيىة للاستثمارية.

ورد مساعد وزير الاسكان مؤكدا انه تم تنفيذ٥٠ الف وحدة سكنية وسيتم انشاء ١٥ الف وحدة سكنية جديدة ليبغ اجمالي وحدات الاسكان الإجتماعي بالسنة المالية الجديدة ٦٥ الف وحدة حيث يجري الانتهاء من ١٥ الف وحدة موضحا انه يتم دعم الوحدة نقديا بقيمة ٤٠ مليار وان تكلفة الوحده ٢٣٥ الف جنيه تطرح بثمن ١٣٥ الف جنيه فقط بدعم ٤٥% حيث لا يتم تحميل ثمن الارض ولا المرافق، موضحا ان الاسكان المتوسط تم عمل برنامج لتسهيل اللسكان المتوسط اضافة لمبادرة للتمويل العقاري مع عدد من البنوك.