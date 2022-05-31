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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701098/في-ذكرى-ميلاد-يونس-شلبي-بريزة-فضة-كانت-وش-سعده-وهذه-قصة-تعصبه-لـ-الزمالك

يونس شلبي الفنان الضاحك، صاحب الفضل في رسم البهجة على جيله شبابا وأطفالا وكبارا، من خلال أعماله الفنية المسحرية والكرتونية الذي قدمها خلال مسيرته.

دوت الخليج يرصد مواقع يونس شلبي في ذكرى ميلاده

وتزامنا مع ذكرى ميلاد يونس شلبي اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو، لابد أن نذكر عدد من المواقف المثيرة في مسيرته، أحدهم رواها بنفسه والأخرى رواها نجله في لقاء تليفزيوني حل به.

يونس شلبي وقصته مع البريزة الفضة

روي الفنان يونس شلبي قصته مع البريزة الفضة والتي كانت سبب في إكتشاف موهبته في مجال التمثيل، وقدرته على إضحاك الكثير، اذ كان يضع بريزة فضة في طبق به "دقيق" وينتظر خروج الفلاحين من ديارهم وخروجه من المدرسة ثم يطلب منهم إيجاد البريزة الفضة بالفم، الأمر الذي كان يفجر الضحكات بين أهل قريته، ومنها اكتشف موهبتة وقرر التقديم في البيت الفني للمسرح.

يونس شلبي وقصته مع تشجيع الزمالك

وروى لنا عمر نجل الفنان يونس شلبي رواية أخرى عن والده وقصته مع تشيجع فريق نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه عندما كان يشاهد مبارايات فريق الزمالك كان ينفعل على الأسرة خاصة ابنه عمر الذي كان ينتمى لفريق النادي الأهلي الخصم الأكبر لناديه المفضل.

وأضاف نجله: “بابا كان بيشجع نادي الزمالك لما كنت بعدي من قدامه، لو شافني كان بيتعفرت لأني بشجع النادي الأهلي، كان ممكن أي حاجة في إيده يحدفني بيها، ممكن كوباية شاي.. أي حاجة، حتى لو لم استفزه.. كان بيبقى مصدوم مني دايمًا أثناء المباريات”.

الفنان يونس شلبي

جدير بالذكر أنه، ولد يونس شلبي في 31 من شهر مايو عام 1941 لكنه لم يتسطتع رؤية والده، اذ توفى وهو في عمر صغير وبعد زواج شقيقته انتقل هو ووالدته للعيش في القاهرة عمل أثناء دراسته الجامعية في الحسابات بمستشفى أبو الريش لكي يساعد في المعيشة، اذ كان يدرس في كلية التجارة.

وعاني يونس شلبي من أزمة مرضية حادة نتيجية اصابته بمرض في القلب لكنه استطاع أن يمر تلك الأزمة من خلال خضوعة لعملية جراحية، ولكن بعد ذلك بدأ مرض السكر يأخذ مجراه في حياة يونس شلبي اذ دخل المستشفى على إثره وتعرض لغيبوبة دامت 17 يوما، ليتوفى في 12 نوفمبر 2007.