انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والإسكان يوفر قرض بـ مليون جنيه وبدون ضامن .. تفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701109/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-قرض-بـ-مليون-جنيه-وبدون-ضامن--تفاصيل

يقدم بنك التعمير والإسكان قرض التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص في الشركات والمصانع على مستوي الجمهورية، والكثير لايعلم تفاصيل عن قروض بنك التعمير والإسكان والتيسيرات التى توفرها للمواطنين بتمويلات مختلفة، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض الـ مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة للتقديم عليه.

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