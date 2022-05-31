القائم بأعمال وزير الصحة يستقبل رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:22 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الإثنين، السيد «كاتو كين» رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي بمصر الـ«جايكا»، والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين الوزارة والـ«جايكا» لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بإجمالي 400 مليون دولار، والذي سيبدأ خلال العام المقبل 2023.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا برنامج التعاون في دعم نظم جودة المستشفيات، والذي بدأ تنفيذه من مايو 2019 ويستمر حتى 2024، بإجمالي 50 مستشفى قي مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تخصيص فرق إشرافية لمتابعة وتدريب القائمين على تنفيذ معايير الجودة الشاملة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية التعاون مع والـ«جايكا» في دعم قدرات الموارد البشرية في منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تنفيذ سياسيات التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال التدريب وصقل مهارات العاملين.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى استمرار التعاون مع والـ«جايكا»، وتعظيم سبل الاستفادة من تبادل الخبرات، مضيفًا أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى بحث فرص التعاون بين الـ«جايكا» والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الجانب الياباني سبل زيادة التعاون بين المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC)، ومركز السيطرة على الأمراض بالعاصمة اليابانية طوكيو.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بالوزارة.