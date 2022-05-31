غدًا.. افتتاح الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:22 مساءً - تفتتح النقابة العامة للمحامين، غدًا الأربعاء، دورة معهد المحاماة الخامسة بالقاهرة الكبرى، بقاعة المؤتمرات بإتحاد عمال مصر، وذلك بجلسة افتتاحية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تأتي الدورة تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، وإسماعيل طه، عضو المجلس، ومقرر المعهد.

وعن المواعيد أوضح حسين الجمال، أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات بإتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لنقابات (شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، و(جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا).

وتابع: تعقد محاضرتين يوم الأربعاء لمحامي (القليوبية ـ بنها وشبرا الخيمة ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، والجيزة ـ شمال الجيزة و6 أكتوبر ـ من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا).

وأشار أمين عام النقابة إلى أن مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم بآسره، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.