مياه سوهاج: مد فترة التقديم لتغيير العدادات العاطلة حتى 15 يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالغفار فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن قرار مد فترة التقديم جاء نظرا للإقبال الكبير من العملاء على تغيير العدادات العاطلة، وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديريا، لافتا إلى أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يتم توفير تلك العدادات طبقا للطلبات المقدمة، وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات العاطلة.

وأشار عبدالغفار إلى أن مراكز خدمة العملاء تعمل يوميا حتى الساعة الرابعة عصرا، وأنه على العملاء أصحاب العدادات المعطلة ضرورة التوجه إلى أقرب مركز خدمة للعملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد تبلغ تكلفته 792 جنيها وإنهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.