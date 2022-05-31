القابضة للمطارات تعلن الفائز بقرعة الحج لعام 1433

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران؛ لاختيار فائز واحد بقرعة الحج للعام 1433هـ فى جو من البهجة والفرح.





وبلغ عدد المتقدمين للقرعة هذا العام 20 متقدما، يمثلون الإدارات والشركات المختلفة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران ممن تعدت أعمارهم 55 عاما وتنطبق عليهم شروط التقدم للقرعة. وفاز بالقرعة مدحت محمد فتحى محمد، بالقطاع القانونى بالشركة القابضة للمطارات، ومرشح احتياطى، وهو أشرف عبد المجيد السيد مرسى، بالمكتب الفنى بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران. وهنأ المهندس محمد سعيد محروس الفائزين متمنياً لهما حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

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