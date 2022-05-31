شكرى يلقى بيان مصر خلال الاجتماع الوزارى السادس حول عمل المناخ بالسويد

جدة - نرمين السيد - ألقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بيانا خلال الجلسة الثالثة للاجتماع الوزارى السادس حول عمل المناخ والتى تتناول تحديد مسار عمل المناخ الدولى فى عام 2022.





كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، بوزيرة خارجية السويد "آن ليندّ" وذلك لبحث سبل مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد فى العديد من المجالات.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب عن الاهتمام بتطوير التعاون الثنائى بين مصر والسويد خاصة فى ظل الطفرة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر، والتى تتيح بدورها فرصا كبيرة أمام الشركات السويدية لتعزيز توجدها واستثماراتها فى مصر استغلالاً لتلك الفرص، خاصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والحلول الذكية ومجالات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة وتطوير شبكات الكهرباء وتصنيع السيارات وتطوير التعليم.

كما أشار الوزير شكرى إلى أهمية زيادة حجم السياحة السويدية الوافدة إلى مصر.