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تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب، عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين جميع العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.
يأتى التدريب فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك «الموج الأحمر- 5» فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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