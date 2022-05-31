عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك «الموج الأحمر- 5» فى السعودية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر- 5"، والذى تجرى فعالياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، ويستمر لعدة أيام، بمشاركة القوات البحرية فى مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى والسودان واليمن.





تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب، عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين جميع العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.