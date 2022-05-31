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عاجل.. انطلاق التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك «فيصل - 12»

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سمر مدكور 2022-05-31 14:00 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل - 12"، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى، وتستمر فعالياته لعدة أيام بالمملكة.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوى مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية.

يأتى التدريب فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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